Fedez, ritiro in corsa a Sanremo 2025? “Fuffa”: parlano Carlo Conti e lo staff

Sanremo 2025 si tinge di mistero. Negli ultimi giorni, indiscrezioni e voci di corridoio hanno alimentato l’ipotesi clamorosa di un possibile ritiro di Fedez dal Festival, complice la bufera mediatica legata alla sua vita privata e al recente divorzio da Chiara Ferragni. Tuttavia, la realtà sembrerebbe ben diversa.

Fedez lascia Sanremo? La verità dietro i rumors che infiammano il Festival

Il rapper milanese, in gara con il brano Battito e pronto ad esibirsi nella serata cover con Marco Masini, non ha mai ufficializzato alcuna intenzione di abbandonare il palco più ambito della musica italiana. Mentre il pubblico si divide tra curiosità e speculazioni, la tensione sale dietro le quinte dell’Ariston.

La smentita ufficiale: nessun ritiro per Fedez

A mettere fine – o forse solo una pausa – alle voci insistenti ci ha pensato l’agenzia Adnkronos, che ha chiarito: nessuna conferma da parte dello staff di Fedez in merito a un possibile ritiro. Il rapper continua regolarmente le prove all’Ariston, segno che, almeno per ora, il suo percorso sanremese prosegue senza intoppi.

Anche il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha voluto intervenire per sedare le polemiche durante un’intervista a Un Giorno da Pecora:

Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia.

Una risposta secca, quasi glaciale, che sembra voler chiudere il caso senza lasciare spazio a ulteriori dubbi.

Le dichiarazioni di Carlo Conti: gelo sulle polemiche

Durante la trasmissione radiofonica, Carlo Conti, affiancato da Geppi Cucciari, ha voluto rassicurare il pubblico sul clima sereno che si respira all’interno del Festival, sottolineando che l’unico ritiro ufficiale rimane quello di Emis Killa, già annunciato nei giorni scorsi.

La scelta di Conti di liquidare la questione con poche parole potrebbe essere interpretata come un segnale: al Festival conta la musica, non il gossip. Ma sarà davvero così? Oppure c’è dell’altro che il pubblico ancora non sa?

Fedez e il silenzio strategico: “Oggi metto un punto”

Se da una parte le voci si rincorrono, dall’altra Fedez ha scelto una strategia diversa: il silenzio. Nessuna dichiarazione diretta sul Festival o sul presunto ritiro, ma solo qualche riflessione personale condivisa sui social, dove ha affrontato il tema del divorzio da Chiara Ferragni e il rapporto con i figli:

Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli.

Parole che sembrano chiudere un capitolo importante della sua vita, ma che lasciano aperte molte domande. La presenza di Fedez a Sanremo rappresenta un tentativo di riscatto o un ultimo atto prima di un definitivo addio alle scene?