“Verso Chiara solo rispetto”: Fedez e tutti i riferimenti (non proprio teneri) all’ex moglie in Sexy Shop

Nelle passate ore Fedez ha sfoderato il suo nuovo singolo dal titolo Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa. Al suo interno, diversi riferimenti all’ex moglie Chiara Ferragni, ma il rapper ha voluto precisare in diverse occasioni di non avere intenzione di mancare di rispetto alla madre dei suoi figli.

Fedez, ecco cosa dice su Chiara Ferragni nel singolo Sexy Shop

L’ultima parola sulla fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere stata proprio del rapper. Per farlo ha usato ciò che gli verrebbe meglio, ovvero la musica.

Nel singolo Sexy Shop, ancor prima della sua uscita in tanti avevano intravisto dei chiari riferimenti alla fine della sua storia con Chiara, ma lui si è precipitato subito a fare chiarezza:

Nei confronti di Chiara voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli.

Una dichiarazione rilasciata a La Stampa e ribadita anche nel corso del party in vista dell’uscita di Sexy Shop (il video in apertura). Eppure, dopo aver ascoltato il brano, non tutti i riferimenti alla ex moglie possono considerarsi tenerissimi.

Ma cos’è, precisamente, che canta Fedez nella canzone? E quali sono i riferimenti più espliciti a Chiara Ferragni? Eccoli a seguire:

“Dici che sono un basta*do Ma per te io non cambio” “È una vita in salita, una storia infinita. Che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”. “Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko”.

Non proprio carezze, dunque. Arriverà a stretto giro la replica di Chiara?