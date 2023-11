Circa un volta al mese, Fedez si concede un incontro di boxe molto speciale con la sua assistente Eleonora Sesana. Niente paura, fa tutto parte della pura tradizione della goliardia che accompagna casa Ferragnez.

Fedez: “Ecco cosa chiedo alla mia assistente una volta al mese”

Fedez condivide regolarmente sul suo profilo Instagram momenti dei suoi allenamenti pugilistici e ieri ha dato a Eleonora l’opportunità di sfogarsi sul ring.

“Una volta al mese, faccio sfogare la mia assistente e mi faccio picchiare”, ha dichiarato il rapper con il suo solito spirito scanzonato.

Eleonora, seguace fedele del buon Federico, sembrava un po’ imbarazzata nel colpirlo, ma lui l’ha incoraggiata a dare il massimo.

Tutto è avvenuto in massima sicurezza, senza che nessuno riportasse danni.

Chi è Eleonora Sesana?

Il profilo Instagram dell’assistente del marito di Chiara Ferragni è blindatissimo. E, nella maggior parte dei casi, Eleonora cerca di evitare di comparire nei contenuti social di Fedez (anche se non sempre ci riesce e si nasconde dietro le mani).

Se avete visto “The Ferragnez” potreste riconoscerla per la sua partecipazione all’emozionante avventura di arrampicata presso il famoso grattacielo The Edge a New York.

Eleonora mantiene un profilo basso riguardo al suo lavoro con Fedez, non svelando da quanto tempo lavori con lui.

Il suo account di Instagram, con meno di duemila follower, mostra raramente il suo lavoro. Laureata in Scienze del Turismo presso l’Università Bicocca di Milano, ha successivamente ottenuto una specializzazione in media digitali presso la 24ORE Business School.