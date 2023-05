Fedez svela un retroscena sul ricovero in ospedale e le riprese di The Ferragnez – VIDEO

Con la pubblicazione dei primi quattro episodi della seconda stagione di The Ferragnez, sono emersi retroscena e indiscrezioni su Fedez e Chiara Ferragni, compresa la lite durante la terapia di coppia.

Alcune ore fa, proprio a Milano, si è svolta la premiere della seconda stagione di The Ferragnez e Fedez ha svelato un retroscena non prima di ascoltare le parole di Chiara Ferragni sul suo rapporto con le telecamere che li hanno seguiti per molto tempo:

Noi non siamo filmati 24 ore su 24 per tutti i mesi in cui facciamo le riprese. Selezioniamo dei giorni in cui ci sono cose che accadono, e loro ci seguono. Ci sono dei momenti che sono più difficili, come la terapia per esempio, che è stato uno dei momenti in cui avere le telecamere è stato tosto, però alla fine fa parte del gioco ed è giusto farci vedere spontanei al 100%.

Fedez, poi, ha aggiunto un retroscena durante il periodo in ospedale per via del tumore al pancreas:

Aggiungo che tante delle cose le abbiamo girate da soli. Tutto il periodo della prima puntata, in cui vengono raccontate delle cose delicate, non c’è stato alcun tipo di invasione di troupe. È stato girato tutto da me e da Chiara.