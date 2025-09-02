Fedez replica a chi cita Chiara sotto le foto della compagna

Fedez continua a vivere alla luce del sole la sua nuova relazione con Giulia Honegger. Dopo aver ufficializzato la storia d’amore, il rapper sta condividendo con i follower diversi momenti insieme alla nuova compagna. Tuttavia, tra i tanti commenti, c’è ancora chi non riesce a dimenticare l’ex moglie, Chiara Ferragni, e lo fa notare pubblicamente. Ma Fedez non resta in silenzio e replica con ironia.

Le foto con Giulia e la frecciatina di un follower

Negli ultimi giorni, Federico Lucia ha postato su Instagram una serie di immagini che lo ritraggono con Giulia durante le vacanze estive. I due si mostrano complici, tra sorrisi, baci e relax, confermando il buon momento che stanno vivendo insieme.

Tra i tanti messaggi arrivati sotto il post, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie”. Una chiara allusione al suo passato con Chiara Ferragni.

La risposta del rapper è stata secca e pungente: “Internet Explorer”, un riferimento ironico a chi, secondo lui, è rimasto indietro nel tempo. Il paragone con il vecchio browser, ormai fuori uso da anni, è servito a sottolineare come alcuni utenti fatichino ad accettare la sua nuova realtà sentimentale.

Anche Chiara Ferragni ha voltato pagina

Nonostante molti fan continuino a sperare in un improbabile ritorno di fiamma tra i Ferragnez, la realtà è che entrambi hanno intrapreso nuove relazioni.

Chiara Ferragni, infatti, ha da poco ufficializzato sui social il suo legame con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un periodo di distacco, i due si sono riavvicinati e hanno trascorso una vacanza a Ibiza, rendendo pubblica la loro storia con una foto condivisa sul profilo dell’imprenditrice digitale.

Così come Fedez e Giulia Honegger, anche Chiara e Giovanni sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e non si nascondono più.