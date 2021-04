Fedez contro La Nazione: “Coppie famose inducono i figli all’omosessualità”

Fedez dopo aver letto un articolo de La Nazione, si è scagliato pubblicamente contro il quotidiano, reo di avere scritto: “Ci sono coppie celebri grazie ai social e quindi obbligate a rendere spettacolare ogni attimo della propria vita, che quasi inducono l’omosessualità del figlio neonato, offrendogli bambole”.

La Nazione non ha pubblicamente scritto i nomi di Chiara Ferragni e Fedez ma il riferimento è abbastanza palese. E così, il buon Federico ha risposto per le rime commentando ironicamente l’articolo:

Per fortuna, la rettifica del quotidiano non si è fatta attendere:

Ci scusiamo per l’inciso: esprime un pensiero che risulta offensivo e fuorviante, sebbene fosse inserito in un articolo che voleva invece difendere i ragazzi cacciati di casa perché omosessuali. Abbiamo tolto quel passaggio che non rispecchia affatto il pensiero de La Nazione.