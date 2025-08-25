Fedez prende in giro pubblicamente il nuovo compagno della Ferragni? Adesso lui rompe il silenzio

Fedez ironizza su Instagram: frecciatina a Giovanni Tronchetti Provera?

In queste ore ha fatto discutere una storia Instagram pubblicata da Fedez, in vacanza in Sardegna con la sua attuale compagna Giulia Honegger. Il rapper ha condiviso un contenuto in cui utilizza un filtro piuttosto buffo, e molti hanno interpretato il gesto come una presa in giro rivolta a Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno di Chiara Ferragni.

Il tempismo della pubblicazione non è passato inosservato. Pochi giorni fa, infatti, la relazione tra Chiara e Giovanni è stata resa pubblica attraverso alcune foto comparse sui principali siti e giornali di gossip. Da lì, alcuni utenti sui social hanno collegato l’effetto del filtro – che deforma il viso in modo esagerato – all’aspetto fisico di Tronchetti Provera, leggendo il gesto come una frecciatina.

Il commento di Giuseppe Candela

La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata. pic.twitter.com/isg8ZsyvA1 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 25, 2025

A intervenire nel dibattito è stato anche Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che su X ha commentato così: “La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”.

Fedez rompe il silenzio: “Fatevi meno viaggi”

Parole che hanno contribuito ad alimentare il chiacchiericcio online, tanto da costringere Fedez a intervenire direttamente sotto un post Instagram pubblicato da Webboh.it per smentire ogni intenzione provocatoria.

La risposta del cantante è stata piuttosto secca: “Ma siete seri? Fatevi meno viaggi”, tagliando corto ogni interpretazione maliziosa sul contenuto pubblicato.

Nessuna frecciatina secondo Fedez

Insomma, secondo il rapper, quella storia con filtro era solo uno sketch divertente, senza alcuna allusione alla vita sentimentale della sua ex moglie né tanto meno a Giovanni Tronchetti Provera. Un chiarimento semplice, ma sufficiente a spegnere la polemica – almeno per ora.