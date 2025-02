Fedez parla di Helena Prestes e del Grande Fratello e fa una gaffe clamorosa in diretta

Nell’episodio più recente del “Pulp Podcast”, Fedez ha ospitato Maria e Simone, due giovani affetti dalla sindrome di Down. Durante la conversazione, è emersa la passione di Simone per il reality show Grande Fratello, attualmente condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Simone ha condiviso con entusiasmo le dinamiche della casa, rivelando una particolare ammirazione per la concorrente Helena Prestes.

Le parole di Fedez su Helena Prestes

Fedez, colpito dall’entusiasmo di Simone, ha commentato: “Lui segue molto il Grande Fratello, mi ha spiegato tutta una situazione pazzesca che sta succedendo in questo momento nella casa. Lui è un grande fan di questa concorrente che si chiama Helena Prestes”. Questo riconoscimento ha acceso l’interesse del pubblico, portando l’attenzione su Helena e sul suo percorso all’interno del reality.

Simone ha descritto Helena con parole affettuose: “È una bella donna, buona, simpatica, avrà un carattere titubante, ma è sempre stata umile, sa ascoltare e sa perdonare. È una provocatrice, ma lo fa nel migliore dei modi”. Questa descrizione ha offerto una prospettiva autentica e sentita sulla concorrente, evidenziando le qualità che hanno conquistato il cuore di Simone.

La gaffe di Fedez

Durante la conversazione, Fedez ha commesso una piccola gaffe, rivelando: “Quindi sei proprio fan di Helena. Mi ha fatto vedere che ha anche la password del lavoro con il nome di lei”. Rendendosi conto dell’indiscrezione, ha subito aggiunto con una risata: “Ah non avrei dovuto dirlo. Mi dimentico sempre che ci sono le telecamere, devi cambiare la password adesso”. Questo momento ha aggiunto un tocco di leggerezza e spontaneità all’episodio, rendendolo ancora più memorabile per gli ascoltatori.