Fedez, soprattutto in questi giorni, è al centro del gossip per vari motivi. Il rapper, dopo vari litigi e botta e risposta, ha deciso di fare pace anche con Salmo e Fabio Rovazzi, così come si è visto sui social network.

Fedez fa pace con Salmo e Rovazzi e svela un retroscena su Leone e Vittoria

Per quanto riguarda Salmo, proprio Federico è salito sul palcoscenico di San Siro durante un concerto del rapper sardo per fare una gag (spaccandogli una bottiglia in testa) mettendo da parte tutti i dissapori del passato.

Nella vita mai avrei pensato di vedere Fedez salire sul palco di Salmo.

Pace fatta pure con Rovazzi, con il quale si è scambiato dei baci in guancia per sancire la ritrovata stima.

Il retroscena su Leone e Vittoria

Proprio in questi giorni il buon Fedez ha abituato i fan ad alcune dirette su Instagram di mattina presto. In una di queste, ha svelato un retroscena su Leone e Vittoria ed un fan invadente che gli ha chiesto di fare una foto insieme a loro.

Naturalmente Federico ha negato la foto svelando pure che, fortunatamente, una richiesta di questo tipo gli è capitata una sola volta.