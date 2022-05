Fedez dopo J-Ax fa pace anche con Rovazzi: l’incontro – FOTO

Fedez avrebbe fatto pace con J-Ax e, a quanto pare, pure con Rovazzi. Dopo la brusca rottura, in queste giornate ci sono stati dei timidi passi in avanti che farebbero pensare ad una ritrovata pace.

Fedez attraverso le sue storie di Instagram ha condiviso il brano “Senza pagare” tratto da “Comunisti col Rolex”, album fortunatissimo realizzato insieme a J-Ax quando erano anche soci.

Successivamente pure Ax ha condiviso le storie sul suo account ufficiale, facendo impazzire gli estimatori per il gesto distensivo.

Oggi invece, i colleghi di Webboh pubblicano delle immagini esclusive che mostrano Federico insieme a Fabio Rovazzi al concerto di Tananai:

Fedez era ospite per cantare la canzone “Le madri degli altri” in duetto con Tananai, mentre Rovazzi era nella terrazzina vip ad assistere il concerto (dove c’erano, tra gli altri, anche Chiara Ferragni e Veronica Ferraro). A un certo punto, subito dopo la sua esibizione, Fedez è tornato nella terrazzina e si è intrattenuto a parlare con Rovazzi in maniera amichevole per almeno una decina di minuti. Tra i due non sembra più scorrere cattivo sangue… sembravano tornati i vecchi tempi!