Procede la degenza in ospedale per Fedez, dopo l’operazione per rimuovere il tumore al pancreas. Il rapper non è ancora tornato a casa, come prevedibile, dal momento che la ripresa sarà certamente ancora lenta e richiederà un percorso non semplice, come aveva preventivato lo stesso rapper.

Fedez in ospedale: la dedica speciale

Nel frattempo però, proprio oggi Fedez è tornato a farsi “vedere” sui social dopo aver ricevuto un messaggio speciale da parte dei bambini e delle bambine del reparto di pediatria.

Si tratta di un cartellone indirizzato proprio al cantante e contenente un messaggio importante che sicuramente avrà commosso il cantante (video in apertura):

Ti siamo vicini in questo momento di difficoltà, riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi.

E a seguire, il pensiero e la firma di ciascun piccolo paziente che ha aderito al saluto speciale a Fedez. Successivamente il rapper ha mostrato un momento tenerissimo della videochiamata con la figlia Vittoria che, insieme a Leone, spera di poter rivedere quanto prima.