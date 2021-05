Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno letteralmente salvato l’estate 2021. Il prossimo 11 giugno esce “Mille”, la canzone che ci terrà sicuramente compagnia per l’intera stagione bollente.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro salvano l’estate

Dopo la deludente (secondo noi) Shimmy Shimmy, il nuovo brano di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, il buon Federico insieme ad Achille Lauro e la regina di Sanremo 2021, stanno già salvando l’estate ancor prima dell’uscita del singolo.

Questa inedita collaborazione ci ha lasciato stupite ed incuriosite al tempo stesso. Adoriamo la voglia di sperimentare che possiedono tutti e tre in forme e modi differenti. Evviva questo tipo di collaborazioni nella musica, all’apparenza azzardate ma sicuramente vincenti.

L’inedito (e inaspettato) terzetto ci farà compagnia dopo un 2020 disastroso per via della pandemia e un 2021 che piano piano sta cercando di rialzarsi, musica compresa: pronti per ballare e cantare a squarciagola verso il mare?

Noi non vediamo l’ora di ascoltare questa bomba!

“Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti 🌸

11 Giugno fuori pic.twitter.com/BlEpO6uNmW — Fedez (@Fedez) May 31, 2021