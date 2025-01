Fedez e Matilde Caru: è lei la nuova presunta fidanzata? Cosa sappiamo sul suo conto

Il rapper più chiacchierato d’Italia, Fedez, è tornato sotto i riflettori, ma questa volta per motivi lontani dalla musica o dalle polemiche social. Si parla di Matilde Caru, giovane milanese di appena 19 anni, indicata come la sua nuova fidanzata. Una presunta relazione che ha acceso il dibattito, non solo per la differenza d’età tra i due, ma anche per il mistero che avvolge questa ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

Fedez e Matilde Caru: chi è la nuova presunta fidanzata del rapper

Classe 2005, Matilde Caru sembra essere una ragazza riservata e attenta a mantenere la privacy. I suoi profili social sono blindati, ma ciò non ha impedito ai fan più attenti di notare alcuni “like” sospetti di Fedez. La loro presunta frequentazione è emersa a dicembre, quando i due sono stati avvistati all’uscita di un ristorante milanese.

Secondo quanto riportato, Matilde avrebbe cercato di sfuggire agli obiettivi dei fotografi, ma il rapper avrebbe ammesso in un’intervista di “Volerla tenere nascosta”, sottolineando il desiderio di proteggere la giovane dalla pressione mediatica.

Vacanze ai Caraibi: il dettaglio che alimenta i sospetti

La coppia è stata avvistata durante le festività natalizie ai Caraibi, precisamente a Saint Barth, dove Fedez ha trascorso del tempo con i figli, Leone e Vittoria. Gli scatti rubati li mostrano rilassati e complici sulla spiaggia, alimentando ulteriormente le indiscrezioni. Nonostante tutto, Matilde continua a mantenere un basso profilo, rispettando il desiderio di discrezione voluto dal rapper.