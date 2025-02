Fedez e Marco Masini, come cambieranno i versi di “Bella stronza” a Sanremo 2025: parla Carlo Conti

L’annuncio della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2025 con una nuova versione di Bella stronza ha riacceso il dibattito attorno alla canzone di Marco Masini, uscita nel 1995. Il rapper milanese duetterà con il cantautore fiorentino, ma con un testo che subirà delle modifiche per adattarsi ai tempi attuali.

A rivelarlo è stato Carlo Conti, conduttore della prossima edizione del Festival, durante la sua intervista a Cinque Minuti con Bruno Vespa. Conti ha anticipato che il brano manterrà il titolo originale, ma che alcune parti saranno rielaborate: “Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo”.

Le polemiche attorno al testo di Bella stronza

La canzone, al momento della sua uscita, divise il pubblico per i suoi toni forti e le immagini evocate. Alcuni versi furono accusati di misoginia, soprattutto per la descrizione della protagonista femminile, rappresentata come opportunista e pronta a lasciare l’uomo per denaro. Il brano, tuttavia, divenne un grande successo, entrando nell’immaginario collettivo italiano.

Negli anni, più volte Bella stronza è stata oggetto di critiche per il suo linguaggio e per alcune strofe che, secondo i detrattori, avallerebbero un’idea di violenza sulle donne.

Tra le frasi più discusse ci sono: “Bella stronza che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza la speranza, sì, bella stronza”.

Questa strofa, in particolare, è stata interpretata come il racconto di un episodio di violenza o almeno di un tentativo di aggressione da parte del protagonista della canzone, tanto da spingere la donna a chiamare la Polizia.

Cosa cambierà nella nuova versione?

La decisione di proporre una nuova interpretazione della canzone ha sollevato interrogativi su quali parti del testo subiranno modifiche. Le critiche di oggi sono più forti rispetto agli anni ‘90, quando la sensibilità su temi come la violenza di genere e il linguaggio sessista non era così diffusa.

Resta da vedere se le strofe più contestate verranno eliminate, riscritte o reinterpretate in un contesto differente.

Fedez, noto per il suo impegno sociale e per le sue posizioni spesso controverse, non ha ancora commentato nel dettaglio quali cambiamenti verranno apportati.

Tuttavia, la sua presenza sul palco con Marco Masini garantisce che la performance sarà uno dei momenti più attesi del Festival di Sanremo.