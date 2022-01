E’ terminato (e nemmeno bene) il sodalizio artistico tra Fedez e Marcell Jacobs. Così come riporta Il Sole 24 ore, lo sportivo ha deciso di andare via dalla Doom (Dream of Ordinary Madness), l’agenzia di proprietà del rapper e gestita dalla madre, Anna Maria Berrinzaghi, di cui faceva parte.

Fedez e Marcell Jacobs “divorziano”: “disputa legale”, ecco che succede

Jacobs avrebbe concluso il suo contratto perché la Doom non avrebbe promosso la sua immagine in maniera sufficiente dopo il trionfo alle Olimpiadi:

La battaglia nasce dal fatto che l’accordo tra Jacobs e Fedez sarebbe dovuto terminare il prossimo settembre e l’agenzia del cantante sarebbe pronta a far ricorso in tribunale per la rottura di un contratto anche se – stando a voci provenienti dall’ambiente di Jacobs – questo potrebbe non essere mai stato firmato sulla carta. Dal lato londinese si parla di accordo verbale interrotto per «giusta» causa (scarsa promozione dell’immagine dell’atleta, – riporta Il Corriere della Sera – specialmente sulle copertine dei settimanali e in tv), da quello italiano si affilano le armi per discuterne in aula.

Secondo le indiscrezioni, il “reparto” comunicazione non avrebbe “brillato”:

E infatti la quasi totalità delle proposte di intervista post olimpiche (alcune su temi delicati come quelli della separazione dalla ex compagna e del pagamento degli alimenti a lei e al figlio), comprese quelle ad alcuni grandi media stranieri, sono tornate al mittente.

A quanto pare, in ultimo, le cose non si sarebbero concluse pacificamente: