Fedez, malattia: tumore al pancreas e salute mentale, tutte le iniziative

Fedez, la malattia: il noto rapper e imprenditore italiano, ha affrontato un periodo molto difficile negli ultimi anni, dovuto a problemi di salute sia fisici che mentali. Dal tumore al pancreas fino alla depressione.

Fedez, malattia: la lotta contro il tumore al pancreas

Nel marzo 2022, a Fedez è stato diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo una delicatissima operazione per rimuoverlo, ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione, durante il quale ha perso oltre dieci chili a causa di un regime alimentare più rigido dovuto alla rimozione di alcuni organi.

La salute mentale: depressione e ansia

Dopo la diagnosi di tumore, Fedez ha iniziato a soffrire di vari disturbi di origine psicosomatica, tra cui la depressione.

Ha descritto il suo stato come una “depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale”. Per affrontare questi problemi, Federico ha iniziato a prendere degli psicofarmaci.

Tuttavia, la terapia non ha portato i risultati sperati e ha causato una serie di effetti collaterali.

Gli altri problemi di salute

Oltre al tumore e alla depressione, Fedez ha dovuto affrontare ulteriori problemi di salute. A causa di due ulcere, ha perso metà del sangue che aveva in corpo e ha dovuto subire due trasfusioni.

In seguito, ha avuto un’emorragia ischemica allo stomaco, che ha richiesto un ulteriore intervento chirurgico.