Fedez, la madre interviene e sbotta contro i media: “Verificate le fonti”, ecco il motivo

La presunta vendita di Villa Matilda, la lussuosa residenza sul lago di Como acquistata nel 2023 da Fedez e Chiara Ferragni, continua a far discutere. Stavolta, a intervenire è Annamaria Berrinzaghi, madre del noto rapper, che con un post Instagram ha criticato duramente i media. “Verificare le fonti penso sia il minimo” ha scritto, alimentando dubbi sulla veridicità della notizia.

La madre di Fedez si scaglia contro i media sulla vendita di Villa Matilda

Con una storia pubblicata su Instagram, la madre di Fedez ha commentato un articolo che riportava la notizia della vendita di Villa Matilda per 10 milioni di euro. Nel messaggio, accompagnato da un’immagine dell’articolo incriminato, ha esortato i giornalisti a verificare meglio le informazioni prima di pubblicarle.

Nonostante il tono critico, il post non chiarisce se la notizia sulla vendita sia completamente falsa o se ci siano solo inesattezze nei dettagli, come il prezzo.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia su RTL 102.5, la villa sarebbe stata venduta per una cifra doppia rispetto a quella di acquisto, avvenuto nel 2023 per 5 milioni di euro. La proprietà, situata a Pognana Lario, era diventata uno dei simboli del lusso dei Ferragnez. Tuttavia, dopo la loro separazione, l’immobile sarebbe stato messo in vendita, senza trovare acquirenti fino a poco tempo fa.

Il post di Annamaria Berrinzaghi ha gettato benzina sul fuoco in una vicenda già molto dibattuta. Rimangono dubbi sia sull’effettiva vendita della villa sia sull’attendibilità delle informazioni circolate.