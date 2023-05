Fabrizio Corona continua a parlare di Fedez e Luis Sal, dopo i precedenti pettegolezzi che aveva lanciato per via del podcast Muschio Selvaggio che si è modificato nelle ultime settimane con l’abbandono dello YouTuber.

Fedez e Luis Sal, retroscena rottura: Fabrizio Corona sgancia altre bombe

“Non posso parlarne, non per mia intenzione. Al momento ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo. Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario”, ha svelato Fedez in queste ore.

Poi ha aggiunto:

L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo.

A tal proposito, Fabrizio Corona è intervenuto sul suo canale ufficiale di Telegram:

Lo avevo già scritto il 20 marzo in esclusiva nel mio canale Telegram, non era una notizia ma un fatto evidente. Un podcast di successo con milioni di visualizzazioni, con in ballo contratti e sponsorizzazioni tra Fedez e Luis Sal. Se tutt’ora vai sulla pagina Instagram di “Muschio Selvaggio”, nella bio trovate: “il Podcast di Federico e Luis”. Come può di colpo scomparire un co-conduttore, creatore, autore, anima ed inventore del progetto… senza spiegazioni? Esiste il merchandising, ci sono gli sponsor, sono stati stipulati contratti… di colpo è diventato il podcast del solo Federico. Luis? SPARITO. Nel video di Whoopsee sentiamo Fedez provare a dare spiegazioni; le spiegazioni non ci sono, il fatto è che Federico rischia per “amore” una causa milionaria perché ha giocato (e gioca) con l’immagine di Luis. Nel video dice di non poter parlare (con aria triste e sconfitta) e di non poter dire la verità e dare spiegazioni ai suoi spettatori perché aspetta cenni di pace e contatti con Luis che non avvengono. Il problema è che, come vi dissi il 20 marzo, l’ultimatum di Chiara Ferragni “o lui o me” ha creato crepe nei cuori e gravissimi danni finanziari… Ma visto che sono appena usciti con la seconda serie della vita dei Ferragnez (in teoria docu-reality), almeno una volta è possibile dire la verità? Forza Federico, forza Luis.

Cosa ne pensate?