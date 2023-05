Fedez, nel corso di una diretta Instagram, ha parlato del suo rapporto con Luis Sal dopo l’allontanamento dal podcast “Muschio Selvaggio” e settimane di supposizioni e pettegolezzi (tra cui quelli di Fabrizio Corona).

Non posso parlarne, non per mia intenzione. Al momento ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo. Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario.

L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione.

Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo.