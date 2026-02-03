“Giulia è incinta”, scoppia il nuovo gossip su Fedez

Torna a far parlare il gossip che riguarda Fedez e la sua compagna Giulia Honegger. Da alcune settimane circola infatti l’indiscrezione secondo cui la stilista milanese sarebbe in attesa di un bambino. Dopo una prima ondata di voci, poi smentite direttamente dall’interessata, il rumor è riemerso nelle ultime ore grazie a una nuova segnalazione diffusa sui social.

A rilanciare la notizia è stata Deianira Marzano, nota per occuparsi di cronaca rosa online, che ha parlato di una presunta gravidanza dell’imprenditrice. Il pettegolezzo, però, non è nuovo: era stato il settimanale Oggi, circa dieci giorni fa, a dare il via alle speculazioni pubblicando alcune immagini della coppia durante una vacanza a St. Moritz.

Negli scatti, Giulia Honegger appariva mentre copriva l’addome con una coperta, dettaglio che aveva acceso i sospetti. Il settimanale aveva scritto: “Si stringe in vita una coperta, un gesto rivelatorio? Tra gli amici si sussurra che sia incinta”. Poco dopo, però, era arrivata una smentita. Il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, aveva spiegato in un video di aver ricevuto un messaggio diretto dalla stilista, che aveva negato l’indiscrezione in modo netto. “Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia”, aveva precisato Biavardi.

Nonostante ciò, la voce ha ripreso a circolare con insistenza e, al momento, non sono arrivate nuove dichiarazioni ufficiali. Resta quindi da capire se seguirà un’ulteriore smentita o se, questa volta, ci sarà una conferma.

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è stata resa pubblica circa sette mesi fa. Era luglio 2025 quando il rapper aveva ufficializzato il legame con la stilista, una figura lontana dal mondo dello spettacolo e molto attenta alla propria privacy. Il suo profilo Instagram è privato e, fino a oggi, non ha mai rilasciato interviste.

La coppia ha scelto di vivere il rapporto in modo discreto, lontano dai riflettori, fatta eccezione per qualche contenuto condiviso sporadicamente sui social da Fedez. In questo periodo, l’artista è anche impegnato sul fronte musicale, essendo atteso tra i Big in gara al Festival di Sanremo insieme a Marco Masini.