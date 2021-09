A Tale e Quale Show è approdato anche Fedez, ma non l’originale, che a quanto pare con la Rai avrebbe ancora un conto in sospeso. Il programma di Carlo Conti ha preso ufficialmente il via nella prima serata di ieri e tra le varie esibizioni che hanno visto, tra gli altri, protagonisti i due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, ci sono stati anche i Gemelli di Guidonia.

Fedez e l’esibizione dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show

I tre fratelli si sono calati nei panni del trio che ci ha tenuto compagnia con la hit “Mille” per tutta la stagione estiva, ovvero quello formato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Proprio il rapper e marito di Chiara Ferragni ha seguito in diretta l’esibizione dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show ed ha prontamente commentato attraverso le sue Instagram Stories:

Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene. *molto in fondo (scherzo eh)

Un modo per “pungere” la Rai dopo i fatti del Concertone del Primo Maggio. Fedez tuttavia ha particolarmente gradito l’esibizione tanto da commentare il posto di TrashItaliano su Instagram commentando: “Bravissimi”.

A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show sono stati proprio i Gemelli di Guidonia con ben 67 punti.