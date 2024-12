Fedez lancia una frecciatina a Tony Effe? Il video (poi cancellato): ecco cosa ha detto

L’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno di Roma ha scatenato un’ondata di polemiche. L’ex membro della Dark Polo Gang, considerato “divisivo”, non parteciperà all’evento organizzato dal Comune, una decisione che ha fatto discutere. Come reazione, il trapper ha organizzato un concerto alternativo al Palazzetto dello Sport della Capitale, con biglietti a soli 10 euro, in programma sempre il 31 dicembre. Nel frattempo, alcuni sostengono che Fedez gli abbia tirato una frecciatina social.

Fedez lancia una frecciatina a Tony Effe dopo Sarà Sanremo?

La decisione di escluderlo ha sollevato un acceso dibattito. Molti artisti hanno difeso Tony, accusando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di aver censurato l’arte. Tra i suoi sostenitori figurano nomi di spicco come Emma Marrone, Lazza, Noemi, Vasco Rossi, e Giorgia. Anche Mahmood e Mara Sattei, in segno di solidarietà, hanno deciso di non partecipare all’evento ufficiale di Capodanno.

Lo slogan scelto dai colleghi di Tony è chiaro: “L’arte non va censurata”.

La storia Instagram di Fedez

Nel pieno delle polemiche, Fedez ha pubblicato (e poi rimosso) una storia Instagram che, secondo molti, sembra fare riferimento proprio alla vicenda di Tony Effe. La storia conteneva una serie di frasi ironiche e apparentemente scollegate:

L’arte è arte, il nuoto è uno sport completo, Maradona non si allenava mai, il libro è meglio del film, il gatto è l’animale meno impegnativo, il genitore è il mestiere più difficile, uno straordinario Tony Servillo.

La frase “l’arte è arte” è stata subito interpretata come un commento ironico sulla vicenda del trapper romano. Il riferimento finale a Tony Servillo, inoltre, potrebbe essere una sottile frecciatina all’omonimo Tony Effe, creando una correlazione tra i due nomi.

Fedez e Tony Effe: rivalità sul palco di Sanremo

La presunta frecciatina di Fedez arriva in un momento già teso tra i due artisti, che si ritroveranno a condividere il palco del Festival di Sanremo 2025. La loro rivalità, nata da un precedente dissing social, potrebbe riaccendersi durante la kermesse canora, rendendo il Festival ancora più movimentato.

Il caso Tony Effe ha aperto una discussione importante sul confine tra libertà artistica e responsabilità pubblica. Da un lato, c’è chi difende il diritto degli artisti di esprimersi senza censure; dall’altro, chi sostiene che alcuni messaggi possano risultare divisivi in contesti istituzionali.

Nel frattempo, i fan aspettano con trepidazione il concerto alternativo del trapper e i nuovi sviluppi che potrebbero coinvolgere Fedez e gli altri protagonisti del Festival.