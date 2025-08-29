Fedez: “Ecco perchè mi trovavo in barca con La Russa”

Fedez racconta il motivo della presenza in barca con La Russa e Santanchè: “per Pulp Podcast”

Fedez è stato al centro dell’attenzione nelle ultime ore, dopo essere stato fotografato su uno yacht al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Con lui c’erano il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, insieme alle loro famiglie e la fidanzata di Fedez, Giulia Honegger.

Sul numero di Chi ci sono cose molto interessanti tipo Fedez sulla barca di Santanché e La Russa o Panariello al mare con Beppe Grillo. Tutto così random. pic.twitter.com/nGdOJEWHJG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 27, 2025

Fedez, le sue spiegazioni pubbliche

All’indomani della diffusione delle immagini da parte del settimanale Chi, è arrivata la spiegazione dello stesso rapper tramite una storia su Instagram, dove ha scritto: “Quando vedete questa simpatica testa di cazzo (il sottoscritto) in compagnia di politici sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast”

Fedez ha poi aggiunto: “Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra abbiamo costruito un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando. Stiamo tornando”.

A condizioni più formali, il tema di fondo era chiaro: non si trattava di semplice vacanza, ma di un’azione voluta per promuovere il suo podcast.

La posizione di La Russa

Dall’altra parte, a prendere una posizione pubblica è stato anche Ignazio La Russa. Intervistato dal *Corriere della Sera*, ha precisato:

“Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite (di Daniela Santanchè). Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore”.

Questo incontro inedito tra popstar, politica e famiglia ha aperto metaforicamente un ponte tra universo dello spettacolo e mondo istituzionale, con implicazioni di rilievo per il futuro del podcast di Fedez e Davide Marra.