Fedez e Tronchetti si incontrano faccia a faccia: cos’è successo

Faccia a faccia tra Chiara Ferragni, il suo compagno Tronchetti e Fedez si incontrano: ecco perchè, il dolce motivo.

Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e Fedez si incontrano fuori dalla scuola dei figli: primo incontro pubblico

Una scena che, fino a qualche mese fa, sarebbe sembrata impossibile. E invece, Chiara Ferragni, il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera e l’ex marito Fedez sono stati visti insieme all’ingresso della scuola frequentata dai rispettivi figli. Le immagini e i dettagli esclusivi arrivano dal settimanale Oggi che ha documentato l’incontro con tanto di foto e retroscena.

L’incontro fuori da scuola: il clima è cambiato, cos’è successo

Se durante la recita natalizia del 2024 i quattro – Chiara, Fedez, Giovanni e Nicole Moellhausen – si erano completamente ignorati nonostante la familiarità dovuta alla frequentazione della stessa scuola bilingue dei figli, questa volta l’atmosfera è apparsa molto più distesa.

Secondo quanto riportato, Giovanni Tronchetti Provera e Fedez non si sono evitati. Anzi, i due si sono scambiati qualche parola e si sono persino stretti la mano, segno evidente di un clima più sereno e maturo.

Il gesto tra Giovanni e Fedez

Il gesto di cordialità tra Giovanni e Fedez è stato letto da molti come un passo importante nella gestione dei rispettivi nuovi equilibri familiari. Ma, soprattutto, rappresenta un messaggio chiaro da parte di Tronchetti Provera, che si mostra pubblicamente e senza esitazioni al fianco di Chiara Ferragni, anche davanti al suo ex marito e all’ex moglie Nicole.

Un momento, quindi, che va oltre la semplice coincidenza fuori da scuola: secondo *OGGI*, questa uscita pubblica a quattro potrebbe essere il segnale che la nuova coppia è pronta a vivere la relazione alla luce del sole, senza più evitare situazioni condivise.

Chiara Ferragni, regista silenziosa

Chiara, come sempre, ha mantenuto un profilo discreto, ma la sua presenza accanto a Giovanni e l’armonia generale tra tutti i presenti ha colpito gli osservatori. Una scena lontana dalle tensioni degli ultimi mesi e forse l’inizio di una nuova fase, più matura e distesa, nei rapporti tra i protagonisti.

Lo scoop, accompagnato da una gallery fotografica esclusiva, sarà approfondito nel nuovo numero del settimanale *OGGI*, che racconta questo primo vero “momento famiglia allargata” con toni di apertura e rispetto reciproco.