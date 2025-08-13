Fedez e Clara, i soldi che hanno chiesto per gli ultimi concerti

Fedez e Clara, quanti soldi hanno guadagnato per i loro ultimi concerti?

Quanto hanno guadagnato Clara e Fedez per i loro ultimi concerti privati: i numeri sorprendenti

Oltre agli incassi da streaming, vendite e diritti, molti artisti guadagnano cifre notevoli anche per performance private: dalle feste ai matrimoni, fino alle sagre. In Italia i compensi per eventi simili possono essere cospicui. Ecco quanto sono stati pagati Clara e Fedez per i loro ultimi impegni.

Il cachet di Fedez: “70,000 euro per la sagra”

Ieri sera Fedez si è esibito a Cittanova, in Calabria, per la Sagra dello Stoccafisso. Si era vociferato che il comune avesse stanziato 100.000 euro per averlo, ma Gabriele Parpiglia ha dato numeri più realistici: “Il cachet di Fedez per la sagra del 12 agosto è di 70 mila euro e non 100 mila euro come è stato scritto da molti. Inoltre, il cantante ripartirà subito dopo l’esibizione con aereo privato verso la Sardegna perché si esibirà al Red Valley Festival organizzato dal suo amico ritrovato Salmo. Tutto il resto scritto in questi giorni sono fake news… dallo staff, ai vini scelti.”

Il cachet di Clara: “Mille euro al minuto”

Per quanto riguarda Clara, il compenso è stato più contenuto, ma comunque significativo.

Si è esibita lo scorso 8 agosto a Tortoreto, in Abruzzo, e il gruppo consiliare “Tortoreto al Centro” ha fatto sapere che il suo cachet era di 1.000 euro al minuto. Questo si traduce in un totale di 46.200 euro per i 44 minuti di performance: “Prendiamo atto che, per Clara e i suoi 44 minuti di contributo canoro abbiamo investito 46.200 euro, mille euro al minuto quindi. E poi vorremmo parlare dei numeri della serata.

Per amor di precisione – e direi di verità – ci siamo avvalsi di un esperto per calcolare la capienza massima della rotonda Carducci. Il responso è stato illuminante: 4mila persone al massimo. Sorge allora, spontanea e legittima, la curiosità: l’assessore Giorgio Ripani, o chi per lui, con quale metodo alchemico è giunto alla prodigiosa cifra di 10.000 presenze al concerto di Clara? Forse, più che un conteggio, si è trattato di un atto creativo di ‘promozione’ territoriale, a beneficio dell’immagine dell’assessore stesso. Il punto non è 1000 persone in più in meno, la questione è che non ci pare corretto né giusto restituire una fotografia di un dato troppo enfatizzato.”