Fedez dietro le quinte di Sarà Sanremo: Selvaggia Lucarelli svela alcuni retroscena, ecco cosa ha fatto

L’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo ha acceso discussioni e speculazioni. Il rapper ha annunciato il brano “Battito”, in gara per Sanremo 2025, ma il suo comportamento durante e dopo la serata ha generato curiosità e polemiche. Accompagnato fuori dallo studio da Carlo Conti, Fedez è sembrato confuso, mentre la madre ha rassicurato i fan dicendo che “non è successo niente di grave”. Tra coloro che hanno espresso il proprio punto di vista c’è anche Selvaggia Lucarelli.

Il misterioso dietro le quinte di Fedez: interviene Selvaggia Lucarelli

Secondo Fanpage, Fedez ha trascorso solo pochi minuti al Casinò di Sanremo: è entrato per presentare il brano e ha lasciato lo studio subito dopo. Carlo Conti ha gestito la situazione con grande discrezione, accompagnandolo fuori con un espediente per evitare domande, fingendo un problema tecnico. Questo atteggiamento ha sollevato dubbi tra i presenti e alimentato il dibattito sui social.

Selvaggia Lucarelli, giornalista e scrittrice, non ha perso occasione per esprimere la sua opinione. Sui suoi social, ha criticato l’atteggiamento di Fedez, accusandolo di usare una strategia vittimistica per attirare l’attenzione.

“Ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui” – ha scritto Lucarelli, riferendosi anche ai comportamenti “snob” del rapper dietro le quinte, come ingressi separati e assenza dalle foto di gruppo.

Fedez e la polemica sul Festival

Lucarelli ha anche sottolineato come questo comportamento possa trasformare Sanremo 2025 in un evento “piagninocentrico”, togliendo luce agli altri artisti in gara. Il suo commento finale è stato pungente:

Se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura.

La vicenda ha lasciato il pubblico diviso: c’è chi difende Fedez, lodandolo per aver parlato apertamente di salute mentale, e chi sostiene le critiche di Selvaggia Lucarelli, vedendo nel rapper una strategia mediatica per attirare l’attenzione.