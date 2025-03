Fedez, Corona e Lucarelli al centro della bufera, rivelazioni di Selvaggia: “Ecco a chi era dedicato il P… del rapper”

Negli ultimi giorni, una serie di eventi avrebbero coinvolto tre figure di spicco: il rapper Fedez, l’ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona e la giornalista Selvaggia Lucarelli. La vicenda ha avuto inizio con la diffusione di un audio compromettente, seguito da smentite, accuse e rivelazioni che hanno scosso l’opinione pubblica.​

Fedez, Corona e Selvaggia Lucarelli al centro della bufera

Tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha pubblicato un audio sui suoi social in cui si sente la voce di Fedez pronunciare una frase offensiva: “Ma scusa, la putt**na lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare?”.

La diffusione di questo audio ha immediatamente scatenato polemiche e indiscrezioni sul destinatario dell’insulto. Inizialmente, molti hanno ipotizzato che l’offesa fosse rivolta a Chiara Ferragni, moglie di Fedez, a causa di una recente diffida inviata da lei stessa a Corona.

Tuttavia, lo staff del rapper ha prontamente smentito tali supposizioni, dichiarando a Fanpage.it: “Lo staff di Fedez smentisce che il contenuto degli audio pubblicati da Fabrizio Corona sia da riferirsi a Chiara Ferragni” .

Nei giorni in cui Selvaggia Lucarelli avrebbe manifestato la sua giustificata stanchezza a causa dei ripetuti attacchi ricevuti da Corona – non solo verso di lei, ma anche verso altri membri della sua famiglia, compresi il fidanzato, il figlio e il fratello -, la giornalista è intervenuta sulla vicenda, affermando che l’insulto pronunciato da Fedez fosse rivolto a lei.

Lucarelli ha dichiarato: “Infatti ovviamente Fedez parlava di me. Quello che mi denuncia per ‘bimbominkia’ con l’amichetto che improvvisamente gli genera stress, mi chiamava ‘la putt**na'” . Questa rivelazione ha aggiunto ulteriore tensione alla già complessa situazione.​

​La richiesta di ammonimento di Fedez contro Corona

Nel frattempo, Fedez ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, presentando una richiesta di ammonimento al Questore di Milano. Il rapper ha accusato Corona di “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo” . Questa mossa legale ha evidenziato la gravità della situazione e la volontà di Fedez di tutelarsi dalle azioni di Corona. Peccato però che, stando alle parole di Selvaggia, la legge non avrebbe agito con la medesima velocità nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli, infatti, ha espresso il suo disappunto riguardo al trattamento differenziato ricevuto dalle autorità. La giornalista ha rivelato di aver presentato, in passato, diverse denunce contro Corona senza ottenere risultati concreti: “La mia prima denuncia al soggetto è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell’indifferenza più totale della procura” .

Lucarelli ha sottolineato come il sistema sembri proteggere i potenti, lasciando intendere che personalità influenti come Fedez possano beneficiare di “corsie preferenziali” nelle procedure legali.