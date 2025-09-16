Fedez contro Sinner, Schlein, cita i video di De Martino e non solo

Fedez torna a far parlare di sé, e questa volta non solo per i concerti imminenti all’Unipol Forum di Assago, uno dei quali già sold out. Il rapper ha pubblicato una breve anteprima del suo prossimo brano e, come spesso accade, non ha risparmiato nessuno. Tra riferimenti politici, polemiche religiose e citazioni dal mondo dello spettacolo, il testo ha già scatenato una bufera online.

Nel video pubblicato su Instagram, Fedez attacca senza troppi giri di parole EsseMagazine, con cui ha un rapporto turbolento da tempo: ““Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare a******o EsseMagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante… a quel paese EsseMagazine”., dice nella prima strofa. Una frase che richiama chiaramente la famosa intervista del 2022 con Antonio Dikele, direttore del magazine, con cui i contrasti sono ormai di dominio pubblico.

Il riferimento a Dikele non è nuovo: già in un freestyle dello scorso anno, Fedez lo aveva attaccato duramente, mettendo in discussione sia le sue doti da rapper sia la sua credibilità come giornalista musicale. Evidentemente, le tensioni tra i due non si sono mai davvero placate.

Nel brano, Fedez tocca anche il caso di Stefano De Martino e del famoso video privato che continua a circolare sul web. Poi passa a un’osservazione provocatoria sulla canonizzazione di Carlo Acutis: “Hanno fatto santo un quindicenne, il suo miracolo è giocare alla PlayStation senza bestemmiare”. Anche qui, il tono è sarcastico e destinato a far discutere.

Non mancano riferimenti alla cronaca internazionale, come nel passaggio sull’attivista americano Charlie Kirk: “Hanno sparato a un antiabortista americano, ma tranquilli, il Papa è ancora in Vaticano”. Una barra che unisce ironia e satira sociale, in perfetto stile Fedez.

Contro Schlein e Sinner

Ma le parti che stanno facendo più rumore riguardano Elly Schlein e Jannik Sinner. La leader del Partito Democratico viene citata in modo pungente: “Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? ‘Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei’”, un verso che sembra voler mettere in luce una contraddizione percepita nei suoi recenti interventi politici.

Infine, arriva la rima su Jannik Sinner, l’attuale beniamino dello sport italiano: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Questa barra ha generato le reazioni più forti sui social, accusata da molti utenti di essere eccessiva, offensiva e inopportuna.

Nel giro di poche righe, Fedez è riuscito a scatenare polemiche con i fan dello sport, i sostenitori di sinistra, i cattolici, le femministe e anche con chi difende il diritto alla privacy di personaggi pubblici come De Martino. Non è la prima volta che il rapper si espone in modo provocatorio, ma questa volta il mix esplosivo di temi ha alzato il livello dello scontro.

E se da un lato c’è chi lo difende per il suo coraggio nel toccare argomenti controversi, dall’altro sono molti quelli che lo accusano di cercare solo visibilità attraverso provocazioni gratuite. Una cosa è certa: anche stavolta, Fedez ha centrato l’obiettivo di far parlare di sé, nel bene e nel male.