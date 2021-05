Fedez si esibirà al Concerto del Primo Maggio non senza polemiche da parte della politica italiana. A quanto pare il rapper avrebbe preparato un monologo sul DDL Zan che ha subito delle variazioni sul nascere.

Secondo ciò che riportano i colleghi di TVBlog, Franco Di Mare, direttore di Rai3, dopo la notizia avrebbe mostrato dell’inquietudine passando la palla alla vicedirettrice Ilaria Capitani.

La questione si è presto ingigantita fino ad arrivare alla Lega che avrebbe chiesto alla Rai un pronto intervento contro Fedez:

Scrive Blogo e si aggiunge la nota pubblicata dai parlamentari della Lega:

Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33%, se davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria figura attaccando Lega e Vaticano, sarà un insulto al 1 maggio. Non si usano i diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori profitti.

La Rai non può comprare interventi d’odio a scatola chiusa e non si invochi la censura, perché al rapper non mancano certo spazi per manifestare il suo pensiero, tra l’altro noto anche ai sassi. Viale Mazzini ha ancora qualche ora per rimediare, dopodiché la Lega si muoverà in tutte le sedi competenti. E i sindacati si ricordino che il lavoro appartiene a tutti, non lo si svilisca per regalare qualche like a un cantante milionario.