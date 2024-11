Fedez commenta il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: la frecciatina

A mesi dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha commentato per la prima volta la nuova storia d’amore dell’ex moglie con Giovanni Tronchetti Provera, suscitando l’interesse del web con una battuta ironica.

Dopo anni di matrimonio e una lunga crisi, Fedez e Chiara Ferragni hanno ufficializzato la separazione, iniziando le pratiche per il divorzio. Entrambi, pur mantenendo discrezione sulla loro vita privata, sono stati protagonisti delle cronache rosa.

Fedez, durante l'estate, è stato avvistato con diverse presunte fiamme.

, durante l’estate, è stato avvistato con diverse presunte fiamme. Chiara Ferragni, invece, sembra aver ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera, esponente di una delle famiglie più influenti d’Italia.

La battuta di Fedez a La Zanzara

Ospite del programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani, il rapper ha affrontato domande scomode, tra cui quelle sulla nuova relazione di Chiara Ferragni. Cruciani ha provocato Fedez, ricordandogli che la trasmissione si svolge a poca distanza da Palazzo Pirelli, sede dell’impero economico della famiglia Provera.

Fedez, senza perdere il suo stile ironico, ha risposto: “Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”.

L’ironia che diventa virale

La battuta di Fedez, riferita al ruolo di Giovanni Tronchetti Provera come figura di spicco del gruppo Pirelli, ha subito fatto il giro del web, diventando virale. In molti hanno apprezzato il tono scherzoso del rapper, che ha preferito non entrare in polemica diretta.

Un nuovo capitolo per Fedez e Chiara

Mentre Fedez e Chiara Ferragni sembrano aver preso strade diverse, la loro separazione continua a interessare il pubblico. Da un lato, il rapper ha scelto di giocare sull’ironia; dall’altro, la relazione tra l’influencer e l’imprenditore si fa sempre più seria.

Fedez: “Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein, sceglierei Vannacci…” Chiara Ferragni inizio a capirti#Fedez #Vannacci #27novembre

La Ferragni parla della sua vita dopo la rottura

Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia.