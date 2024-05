Fedez commenta Garance Authié: ecco cosa ha scritto sui social

Da settimane Fedez e Chiara Ferragni monopolizzano l’attenzione di social, siti web e TV. Il rapper, proprio in questi giorni, è stato beccato anche mano nella mano in compagnia di Garance Authié.

Garance Authié è una giovane modella francese di appena 20 anni. E se per i gossippari i due si starebbero frequentando da mesi, proprio Fedez ha recentemente commentato la giovane tramite Instagram.

La modella ha preso parte alla serata di gala a Cannes e ha condiviso una serie di foto sul suo profilo ufficiale. Tra queste, non poteva mancare uno scatto insieme alla sua amata nonna. In pochi secondi, il post ha raccolto numerosi like e commenti, tra cui spicca quello di Fedez.

Il rapper, in maniera ironica, ha risposto con una sua GIF, in cui mostra il cartellino giallo durante una puntata di LOL.

Domani, venerdì 31 maggio, uscirà “Sexy Shop”, il nuovo singolo di Fedez insieme ad Emis Killa: riferimenti a Chiara Ferragni?

“L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, recita una parte della nuova canzone.

In una intervista su La Stampa, Fedez ci tiene però a precisare che non ci sarebbero frecciatine a Chiara Ferragni: