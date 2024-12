Fedez e Chiara si sono separati, è ufficiale: accordi economici e gestione dei figli

Fedez e Chiara Ferragni hanno raggiunto un accordo definitivo riguardo alla separazione, con una sentenza che ha convalidato le condizioni stabilite dagli ex coniugi, genitori di Leone e Vittoria, rispettivamente nati nel 2018 e nel 2021. La decisione ha stabilito una divisione precisa delle responsabilità genitoriali, con i bambini che trascorreranno una parte del tempo con ciascun genitore, pur rimanendo principalmente con la madre.

L’accordo e le responsabilità economiche di Fedez e Chiara Ferragni dopo la separazione

Dal punto di vista economico, è stato deciso che Fedez si farà carico delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini. Non è previsto un assegno di mantenimento per Chiara Ferragni. La celerità con cui i due ex coniugi hanno raggiunto un accordo ha sorpreso molti, e secondo i loro legali, questa rapida risoluzione dimostra una notevole maturità e disponibilità reciproca, sempre nell’interesse dei figli.

L’accordo, infatti, prevede anche la separazione formale, che dovrebbe essere sancita nei prossimi sei mesi, come richiesto da entrambi.

Il primo Natale separati

Nonostante la separazione, Chiara Ferragni ha deciso di mantenere un legame simbolico con l’ex marito per il bene dei figli. Nell’albero di Natale dei bambini, infatti, è comparsa una foto della famiglia al completo, con l’ex marito ancora presente. “Per i bambini, questo e altro”, ha scritto la Ferragni sui social, cercando di rispondere alle curiosità degli utenti sul web.

Nel frattempo, Fedez, che ha recentemente attirato l’attenzione dei media per alcuni flirt estivi, è pronto a tornare sul palco dell’Ariston per la prossima edizione di Sanremo.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata confermata insieme alla lista dei Big in gara, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua carriera musicale.

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, che sembrava un capitolo doloroso, si sta concludendo con un accordo che, sebbene segni la fine di una fase della loro vita, riflette un impegno condiviso nei confronti dei figli.

Entrambi stanno cercando di mantenere un buon rapporto per il bene di Leone e Vittoria, pur proseguendo su strade separate.