Fedez tornerebbe con Chiara Ferragni? Lui risponde e spiazza

Fedez a La Zanzara: domande scomode, tornerebbe con Chiara Ferragni?

Dopo le polemiche scoppiate in rete per il brano in cui ha citato Jannik Sinner e Hitler (clicca qui per leggere il testo completo), Fedez ha deciso di intervenire pubblicamente partecipando al programma La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Durante l’intervista, il rapper ha affrontato senza troppi giri di parole le critiche ricevute, anche se non tutte le domande poste dai due conduttori hanno ottenuto una risposta diretta.

Uno dei primi temi toccati è stato quello dell’evasione fiscale e dei trasferimenti all’estero per motivi economici. Cruciani, riferendosi alla scelta di Sinner di vivere a Monte Carlo, ha domandato a Fedez se anche lui prenderebbe in considerazione un trasferimento per pagare meno tasse. La risposta del rapper è stata netta: “Non l’ho fatto, sto qui. Ma se mi fossi trasferito lì per pagare meno al fisco, mi sentirei meno in diritto di pontificare sull’Italia e su come va il nostro paese”.

Tra Fabrizio Corona e Raoul Bova

L’intervista si è poi spostata sul recente scontro mediatico tra Fabrizio Corona e Raoul Bova, con Cruciani che ha messo Fedez alle strette chiedendogli da che parte stesse. Il cantante ha mostrato qualche esitazione prima di esprimersi, ma alla fine ha lasciato intendere una certa simpatia per l’attore: “Se rispetto alla pubblicazione degli audio sto con Fabrizio Corona o Raoul Bova? Non lo so, è una cosa molto delicata. Però devo dire che mi dispiace molto per la situazione perché credo che non sia divertente essere nel mezzo a quel tipo di bufera. No, non è una risposta da democristiano, è vero. Se pubblicare conversazioni private è una cosa criminale o no? Ok lo dico, purtroppo la legge italiana non ti tutela da questo punto di vista. Se ho i miei cavoli contro Corona? Bravo!”.

Ritornerebbe con Chiara Ferragni?

Ma il momento più chiacchierato dell’intervista è arrivato quando si è parlato di Chiara Ferragni. Cruciani ha colto l’occasione per lanciare una provocazione a Fedez, ipotizzando un possibile ritorno di fiamma tra lui e l’imprenditrice digitale. “C’è un giallo che dobbiamo risolvere. Oggi è venuta qui la signora Ferragni. Abbiamo scoperto che Chiara è nel palazzo del Sole 24 Ore, l’ho scoperto casualmente. Adesso mi stanno dicendo che lei è salita all’ottavo piano dal direttore Fabio Tamburini. Magari il direttore vi fa rimettere insieme. Perché ridi? Nella vita magari uno può anche tornare insieme all’ex moglie”.

Visibilmente in imbarazzo, Fedez ha risposto con un vago: “Mai dire mai”.

A quel punto è intervenuto anche Davide Parenzo con una domanda ancora più diretta: “Ma è un’ipotesi fantascientifica o no? Puoi dire che è stato l’amore più grande della tua vita? Ci puoi dire che Chiara è stato il tuo amore più grande?”. Il rapper ha preferito non rispondere e, con un sorriso, ha chiuso il discorso con una battuta: “Siamo da Barbara d’Urso”.