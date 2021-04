Come sono Fedez e Chiara Ferragni nel privato? Parla Mara Maionchi

Fedez e Mara Maionchi si incontrano per la prima volta ad X Factor ed è stato “amore” a prima vista. “E’ un ragazzo dotato di delicatezza d’altri tempi” parla la discografica che torna al fianco del rapper con “Lol: chi ride è fuori” su Amazon Prime Video. Spazio anche per il suo pensiero su Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni, ecco come sono in privato: parla Mara Maionchi

Mara Maionchi trova il lato inedito nelle persone: la gentilezza di Fedez è un aspetto del carattere di questo ragazzo – nato rapper e oggi cantautore, intrattenitore, performer – che avevamo preso in considerazione solamente da quando è diventato papà:

Certo, quello avrà contribuito. Ma in generale è un ragazzo che si sa emozionare, e non lo nasconde. E emotivamente esposto. Basta tornare all’ultimo Sanremo: era teso, l’ho percepito a pelle guardandolo dal divano di casa mia. E infatti gli ho scritto subito un messaggio per fargli i complimenti.