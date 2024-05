Fabrizio Corona, intervistato nel podcast Gurulandia, ha parlato della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino, svelando nuovi retroscena. Spazio poi, per le ultime indiscrezioni sul matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni.

“Fedez e Chiara Ferragni? Non c’è mai stato amore”, parla Corona

Abbiamo affrontato più volte il discorso Fedez–Ferragni, più volte perché siamo stati i primi ad annunciare che si lasciavano. Quando ci si lascia dopo tanto tempo si hanno dei momenti dove si ritorna giovani.

Poi lui è stato costretto a vivere in una bolla per tantissimo tempo perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua.

Ha accettato di vivere quella vita perché gli conveniva anche da un punto di vista economico.

Ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social, credo da entrambe le parti. Ora Fedez è tornato bambino e ha fatto una caz*ata, ha litigato in un locale, hanno continuato a litigare dopo e hanno litigato sotto casa sua.