“Litigare con te è meglio del cinema”, Fedez e la nuova canzone a Chiara Ferragni per l’anniversario – VIDEO

Proprio nei giorni in cui i giornali di gossip pubblicano gli scatti rubati della lite tra Fedez e Chiara Ferragni, i Ferragnez celebrano il loro terzo anniversario di matrimonio e spazzano via ogni eventuali voce su una loro presunta crisi. Oltre alle parole sui social, la coppia ha vissuto uno dei momenti più emozionanti grazie ad una sorpresa che il rapper ha organizzato per la Ferragni.

Fedez e la dedica a Chiara Ferragni

Tre anni fa esatti Fedez e Chiara Ferragni pronunciavano l’importante “sì”. Oggi la coppia torna a rinnovare le importanti promesse e lo fa in occasione del terzo anniversario che, neanche a dirlo, si è trasformato in un vero e proprio show.

Il rapper ha deciso di portare la moglie su una piattaforma realizzata appositamente sul lago di Como, facendola commuovere con una suo nuova canzone dedicatale proprio in questo giorno così importante.

A pubblicare la dedica d’amore speciale è stata Chiara attraverso il suo account su Instagram. Si tratta di un breve filmato che mostra l’influencer, emozionatissima, mentre Fedez in completo le canta: “Mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”.

La Ferragni ha scritto nella didascalia al video:

Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo Fedez.