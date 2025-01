Fedez porta Bella Stronza a Sanremo 2025: a chi è dedicata?

Bella Stronza, il brano che Fedez porta a Sanremo 2025 nella serata delle cover, è dedicato a Chiara Ferragni? “Chiedete a lui”, ha replicato l’imprenditrice mentre riceveva il suo sesto Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Ma dunque, a chi sarà dedicato il controverso brano?

Fedez porta Bella Stronza a Sanremo 2025

A pochi giorni dall’annuncio delle cover che i cantanti di Sanremo 2025 eseguiranno nella serata dei duetti, il nome di Fedez è finito al centro delle polemiche, anche questa volta.

Il rapper, in coppia con Marco Masini, interpreterà Bella Stronza, brano estratto dall’album Il cielo della vergine (1995).

La decisione ha sollevato un’ondata di critiche, con la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, che ha lanciato un appello clamoroso: “Spegnete la tv”. Secondo Ventura, la canzone sarebbe un esempio di “misoginia” e “linguaggio volgare”, inadatta a un palco prestigioso come l’Ariston e trasmessa dalla tv di Stato.

L’attenzione mediatica si è spostata anche sulla possibilità che Fedez stia inviando un messaggio velato alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. L’influencer, che nelle ultime settimane è stata al centro dello scandalo Balocco, sarebbe la vera destinataria del testo?

In realtà, in tanti credono che Fedez potrebbe usare la canzone per riferirsi alla sua battaglia contro la depressione, una tematica centrale nel suo inedito “Battiti”.

E’ quanto scrive anche Vanity Fair, che tuttavia aggiunge una considerazione:

Stando a quanto trapelato, pare che Fedez abbia scelto il brano per riferirsi alla depressione che sarà anche oggetto del suo brano in gara al Festival, anche se aver opzionato un titolo del genere tra i mille che sarebbero potuti essere selezionati ci fa capire una cosa sola: che Fedez giochi con l’ambiguità con una certa consapevolezza. Il che non sarebbe neanche un male, se solo il rapper non se la fosse presa in passato con i giornalisti per aver messo la sua vita privata davanti al suo lavoro e ai suoi progetti. Che cosa succede, però, quando è lo stesso artista a scegliere di andare alla manifestazione più mediaticamente esposta del nostro Paese a proporre una canzone che si rivolge a una donna che «ha distrutto tutti i sogni» e, «mentre vado a fondo, dice sorridendo “ne ho abbastanza”»?

A dire la sua, anche Cristiano Malgioglio, che sarà con Balti e Frassica la seconda serata. A Il Messaggero ha commentato:

Non sono mai entrato nelle faccende sentimentali dei cantanti, ma so che la gente pensa che l’abbia dedicata alla sua ex. Io non lo penso. La canzone è difficile e mi auguro che la canti bene.

A quanto pare, inoltre, la canzone sarà riadattata, sebbene Carlo Conti abbia svelato che non ci saranno censure.