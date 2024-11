Fedez bacia una misteriosa ragazza in discoteca a New York: il video è virale

Un nuovo video immortala Fedez in discoteca a New York mentre bacia una ragazza.

Fedez è stato immortalato in un video che mostra un bacio tra lui e una ragazza in una discoteca a New York, precisamente al Circoloco. L’episodio è il più recente di una serie di flirt attribuiti al cantante milanese, che dopo la separazione ufficiale dalla moglie Chiara Ferragni, ha già intrattenuto rapporti con diverse ragazze del jet-set, tra cui Garance Authié, Sveva Magatti e Luna Shirin Rasia, ultima compagna del cantante Michele Merlo, scomparso nel 2021.

L’episodio a New York: il video di Fedez al Circoloco

Nel video, diffuso dal giornalista Alberto Dandolo e diventato virale sui social, Fedez appare in compagnia di una ragazza sconosciuta, in un atteggiamento affettuoso. Non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità della donna, ma i fan si interrogano su chi possa essere la nuova fiamma del rapper. Dopo la rottura con la Ferragni, Fedez ha vissuto una vita sentimentale molto movimentata, documentata sia dai media che dai social.

Intanto, le rivelazioni di Taylor Mega continuano a sollevare polemiche. In un’intervista a Striscia la Notizia, l’influencer ha affermato di aver avuto una relazione con Fedez mentre lui era ancora sposato con Chiara Ferragni, ma ha anche sottolineato come i Ferragnez fossero una “coppia aperta”. “Non puoi tradire se sei in una coppia aperta”, ha dichiarato Taylor Mega.

Con una serie di relazioni brevi e intense, Fedez sembra voler voltare pagina, mentre anche Chiara Ferragni viene associata a possibili frequentazioni, inclusa l’ultima con Giovanni Tronchetti Provera.