Fedez ‘assente’ a Sarà Sanremo, la reazione di Chiara Ferragni: niente tifo al papà da parte dei figli

Fedez annuncia il brano per Sanremo tra le polemiche e i dubbi. La reazione di Chiara Ferragni

Sanremo 2025 si tinge di mistero e tensione personale. A poche ore dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione al Festival, Fedez accende il dibattito sui social con una dichiarazione enigmatica e un’apparizione televisiva che lascia il pubblico interdetto. Intanto, l’ex moglie Chiara Ferragni sembra mandare un messaggio inequivocabile attraverso le sue storie su Instagram, che sa tanto di frecciatina.

L’annuncio di Fedez per Sanremo 2025: una scelta di rottura

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Con una foto che lo ritrae su un divano in mezzo a una tempesta, Fedez ha annunciato il titolo del suo brano in gara a Sanremo 2025, Battito. “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo”, scrive il rapper, facendo trasparire un mix di determinazione e vulnerabilità.

L’annuncio segue la sua partecipazione alla serata Sarà Sanremo su Rai 1, dove il cantante è apparso teso e, secondo molti spettatori, confuso e assente. “Non sembrava in sé”, commentano alcuni utenti sui social, alimentando i dubbi sul suo stato d’animo.

La reazione di Chiara Ferragni

Mentre Fedez saliva sul palco, Chiara Ferragni pubblicava una foto su Instagram in cui mostrava una scena familiare lontana dai riflettori di Sanremo. “Guardando questo con i miei bambini”, scrive l’influencer, immortalando un cartone Disney. Il contrasto con il passato è evidente: nel 2021, Ferragni era in prima fila a tifare per il marito durante la sua esibizione con Francesca Michielin.

Poco dopo, un altro messaggio criptico appare nelle sue storie: “Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca”. Una frase che ha scatenato i fan, alimentando ipotesi su un possibile riferimento al rapporto ormai naufragato con Fedez.

L’apparizione del rapper non ha lasciato indifferenti. Se da un lato c’è chi esprime solidarietà, dall’altro emergono critiche e preoccupazioni, prontamente smentite dalla madre dello stesso Fedez.