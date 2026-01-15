Fedez aspetta un figlio? Le immagini fanno discutere

Vacanze di Capodanno sulla neve per Fedez, tra famiglia, nuovi equilibri e voci sempre più insistenti. Il rapper 36enne è stato fotografato a St. Moritz insieme ai figli Leone e Vittoria e alla nuova compagna Giulia Honegger, 29 anni, con cui è legato dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il soggiorno in Engadina rappresenterebbe un segnale di maggiore stabilità nella vita privata dell’artista, che avrebbe deciso di coinvolgere sempre di più la fidanzata nella quotidianità familiare, dopo un primo viaggio insieme a Disneyland Paris.

Mentre Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha ritrovato serenità sul piano professionale dopo il proscioglimento nel caso Pandoro, il rapper sembra vivere un momento più disteso accanto a Giulia. Il magazine descrive la giovane milanese come “una ragazza semplice, determinata e per bene”, diplomata al liceo San Carlo e oggi impegnata nel progetto di moda Ayme, fondato insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Dopo una relazione importante alle spalle, per lei “arriva il ciclone Fedez e il destino rimescola le carte”.

Durante la vacanza, però, una scena non è passata inosservata agli occhi dei presenti e ha immediatamente acceso il gossip. Sempre secondo Oggi, Fedez si aggirava per St. Moritz “vestito come un guerrigliero con il passamontagna nero”, mentre Giulia “si stringeva in vita una coperta: un gesto rivelatore?”. Tra chi era lì, si sarebbe diffuso il sussurro che la ragazza potesse essere incinta. A far nascere i sospetti sarebbe stata anche una mano appoggiata sul ventre, interpretata da molti come un gesto tenero ma potenzialmente significativo. Da giorni, si legge, “si sussurra che Giulia sarebbe in dolce attesa”.

Negli ultimi mesi, il rapper sembrerebbe aver ritrovato una calma che mancava da tempo. Il settimanale osserva che “da quando c’è Giulia al suo fianco, ha dismesso i panni del dannato in cerca d’identità tra ninfe e baccanali, e la sua espressione da perenne infelice si è distesa in uno sguardo sul mondo un po’ meno rabbioso”.

Di fronte alle voci su una presunta gravidanza, però, è arrivata la smentita. Interpellata da Oggi, Giulia Honegger ha risposto senza esitazioni: “Non è vero”. Una dichiarazione confermata anche dallo staff di Fedez. Lo stesso rapper, sottolinea il magazine, avrebbe più volte precisato: “Guarda che non è un’intervista eh!”.

Durante il soggiorno a St. Moritz, la coppia avrebbe alloggiato all’hotel Piz, in un attico con tre camere e tre bagni. Le giornate sarebbero state organizzate intorno ai bambini: “Leone e Vittoria la mattina alle 10 venivano accompagnati alla scuola di sci dalla baby sitter e alle 13 papà e Giulia li aspettavano in fondo agli impianti per il pranzo”. Nel pomeriggio, pattinaggio sul ghiaccio e passeggiate, sempre tutti insieme. Secondo il racconto, Fedez appariva sereno e affettuoso con i figli, mentre Giulia avrebbe mostrato una particolare sintonia soprattutto con Vittoria.

Al di là delle indiscrezioni, resta l’immagine di una famiglia allargata che cerca un nuovo equilibrio, tra voci, smentite e una quotidianità che, almeno per ora, sembra scorrere lontano dalle polemiche.