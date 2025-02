Fedez e Angelica Montini: paparazzati già a dicembre? La foto con la “ragazza misteriosa”

È il 3 dicembre 2024 quando il settimanale Chi pubblica uno scoop destinato a far discutere: Fedez, icona della musica italiana e protagonista indiscusso del gossip nazionale, viene immortalato in compagnia di una ragazza misteriosa a Milano. Le immagini, scattate fuori da Casa Cipriani, mostrano il rapper mentre sale su una Ferrari con una giovane donna il cui volto è nascosto dietro una sciarpa. All’epoca, l’identità della ragazza restava un enigma. Oggi, quelle stesse foto tornano a far parlare per un confronto sorprendente: potrebbe trattarsi di Angelica Montini.

Angelica Montini: è lei la ragazza misteriosa con Fedez?

Le immagini diffuse dal settimanale Chi erano accompagnate da un commento eloquente:

Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa. Sale sulla Ferrari e si dirige con lei a casa. Chi è questa ragazza?

Oggi, la risposta a quella domanda sembra essere più vicina. Il nome di Angelica Montini spunta tra i sussurri del web e i confronti ossessivi dei fan con quelle immagini di dicembre. Nonostante il volto coperto, alcuni dettagli non sfuggono: la corporatura, l’abbigliamento e particolari come un braccialetto intravisto sotto la manica, simile a uno spesso indossato da Montini, alimentano il sospetto.

Nel servizio originale, il giornalista Valerio Palmieri scriveva:

Nessuna di quelle indicate nei giorni scorsi. Fedez cambia spesso compagnie femminili e quello che è vero oggi, domani è già passato. Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo che è molto giovane e non è famosa. Non scommetteremmo sulla durata del rapporto, ma registriamo questo cambiamento nella comunicazione.

Un’analisi che, con il senno di poi, sembra quasi profetica. Angelica Montini, infatti, non appartiene al mondo dello spettacolo e avrebbe mantenuto una discrezione quasi sospetta, soprattutto se paragonata alle precedenti relazioni del rapper, sempre sotto i riflettori.