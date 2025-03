Fedez fa ammonire Corona: scoop falsi per lucrare e accordo saltato

La battaglia legale tra Fedez e Fabrizio Corona entra in una nuova fase. Il rapper ha ottenuto un ammonimento del questore di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi per “atti persecutori”. Un provvedimento reso necessario dal “comportamento vessatorio e reiterato”, fatto di “molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private”, che avrebbero portato Fedez a uno stato di ansia e terrore. E’ quanto riporta il Corriere della Sera.

Fedez contro Corona: la vicenda

Il cuore della disputa risiede nelle continue rivelazioni di Corona sulla vita privata di Fedez, con particolare riferimento alla sua separazione da Chiara Ferragni, alle presunte amanti e agli insulti alla sua ex moglie. Per il rapper, queste indiscrezioni sono “falsità costruite ad arte” per vendere gli abbonamenti del programma “Falsissimo”.

Le accuse di Fedez: “Diffamato e screditato”

Gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, hanno sottolineato la gravità delle condotte di Corona: “Le sue azioni hanno generato in Fedez uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, costringendolo a vivere nella paura di ulteriori attacchi mediatici”.

L’accusa di Fedez è chiara: “Corona ha strumentalizzato la mia fiducia, alterando e distorcendo confidenze private per scopi commerciali”. Un esempio eclatante risale al 25 febbraio 2025, quando sulla pagina Instagram di “Falsissimo” viene pubblicato un audio manipolato del rapper, lasciando intendere che insultasse Ferragni. “Il mio messaggio riguardava tutt’altra vicenda, ma è stato ricostruito in modo ingannevole”, ha dichiarato Fedez.

Il patto infranto tra Fedez e Corona

Nel 2023, dopo una serie di querele reciproche, Fedez e Chiara Ferragni avevano raggiunto un accordo con Corona: l’ex paparazzo si impegnava a non diffondere contenuti denigratori sulla coppia per dieci anni. Tuttavia, secondo il rapper, Corona avrebbe violato questo patto sfruttando confidenze personali per creare scoop fasulli.

Tra le rivelazioni contestate, spicca anche un presunto flirt con Angelica Montini, che Fedez avrebbe chiamato poco prima del matrimonio con Ferragni per dichiararle il proprio amore. Un’accusa che il cantante respinge con forza: “Corona sapeva di mentire e non ha potuto ribattere quando lo ho affrontato di persona”.

I nuovi guai giudiziari di Fabrizio Corona

L’ammonimento del questore di Milano rappresenta un duro colpo per Corona, già coinvolto in numerose vicende giudiziarie. Se le accuse di stalking dovessero concretizzarsi in un procedimento penale, il rischio è quello di una condanna fino a sei anni e sei mesi di reclusione.

L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha annunciato che il suo assistito “contesterà le accuse nelle sedi opportune”. Intanto, Fedez si dice determinato a proteggere sé stesso e la sua famiglia: “Non permetterò che la mia vita privata venga distorta e usata per scopi di lucro”.