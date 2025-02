Fedez accanto ad Achille Lauro: la verità dietro la cover di Sorrisi

La copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha scatenato un vero e proprio caso mediatico. Al centro delle polemiche, il posizionamento di Fedez accanto ad Achille Lauro, un dettaglio che ha alimentato il gossip già acceso da presunte voci su Chiara Ferragni e il cantante di Fragole. Ma la realtà, come spesso accade, è molto più banale di quanto si possa immaginare.

Fedez accanto ad Achille Lauro: tutta la verità

A fare chiarezza è stato Aldo Vitali, direttore del noto settimanale, intervenuto durante la trasmissione La Volta Buona. Le sue spiegazioni, tuttavia, non hanno spento del tutto le speculazioni, anzi: hanno svelato un retroscena fatto di scelte logistiche, imprevisti dell’ultimo minuto e un pizzico di ironia sul caos generato.

Secondo quanto dichiarato da Aldo Vitali, tutto è nato da un imprevisto:

Accanto ad Achille Lauro e sopra Tony Effe c’era Emis Killa. All’improvviso è arrivata la notizia che Emis Killa si ritirava e noi eravamo in chiusura. Abbiamo dovuto trovare una soluzione velocemente.

La redazione si è trovata quindi costretta a sostituire Emis Killa con un altro artista che potesse adattarsi alla composizione della foto già scattata. Il problema? Le proporzioni:

Massimo Ranieri era seduto, Olly è altissimo e avrebbe coperto gli altri. Gabbani era troppo smilzo per quel posto. L’unico possibile da incollare era Fedez.

Una spiegazione logica che nulla avrebbe a che fare con i gossip. Tuttavia, il fatto che proprio Fedez sia stato scelto ha fatto scatenare i social, alimentando il sospetto di una mossa strategica per cavalcare l’onda mediatica.

Un altro dettaglio emerso riguarda il motivo per cui Fedez è stato fotografato separatamente dagli altri:

Avevamo 26 cantanti fotografati insieme e quattro cantanti, tra cui Fedez, fotografati il giorno prima a Sanremo per impegni personali. Fedez aveva chiesto di fare la foto prima perché poi andava con i bambini ai Caraibi.

Non è insolito che in copertine così complesse vengano apportate modifiche o aggiunte postume. Tuttavia, la combinazione degli artisti e i ritocchi grafici, uniti ai pettegolezzi del momento, hanno trasformato quella che doveva essere una semplice foto promozionale in un caso nazionale.

Non poteva mancare una risposta diretta alle voci che collegano la scelta della copertina ai rumor lanciati da Fabrizio Corona:

Non sapevamo nulla dei gossip perché non era ancora nato tutto il caos su Achille. Non è nei nostri compiti ascoltare quello che dice Corona. Quel giorno non l’aveva nemmeno detto, quindi abbiamo messo Fedez in buonissima fede. Ed è così che è successo questo pasticcio.

Un “pasticcio” che, volente o nolente, ha garantito al settimanale una visibilità mediatica straordinaria. Coincidenza? Forse sì. O forse no.