Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati, ormai è ufficiale. Dopo le parole dell’ex vincitrice del Grande Fratello Vip, anche il cantante ha voluto fare una dedica alla giovane influencer.

Federico Rossi fa una dedica a Paola Di Benedetto

Paola e Fede hanno lasciato intendere di essersi separati di comune accordo senza alcun rancore. Per questo motivo, proprio la Di Benedetto ha precisato di non avere ricevuto alcun torto escludendo ogni ipotesi di tradimento.

La ex coppia ha semplicemente deciso di interrompere la relazione nonostante la convivenza iniziata da poco. E’ probabile anzi che, proprio il viversi quotidianamente, abbia fatto emergere in loro degli aspetti inediti che prima non avevano considerato.

Dopo le parole di Paola Di Benedetto anche Federico Rossi ha voluto dire la sua. Per questo motivo, tramite le storie di Instagram ha postato uno scatto della sua ex fidanzata in compagnia del loro gatto scrivendo: “Per te ci sarò sempre”.

Paola e Fede insieme erano davvero belli.

Cosa hanno scritto Paola e Fede

Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede.