Federico Nicotera ha tradito Carola Carpanelli? La segnalazione

Federico e Carola di Uomini e Donne si sono lasciati. A darne conferma è arrivato il messaggio dell’ex tronista del dating show che ha scritto un messaggio con la comunicazione ufficiale.

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo.

Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo.