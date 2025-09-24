Federico Mastrostefano “ubriaco a Uomini e Donne”: la verità

Federico Mastrostefano davvero ubriaco a Uomini e Donne? Ecco come sono andate le cose

Durante la registrazione del 23 settembre di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Federico Mastrostefano, ex tronista e ora Cavaliere del Trono Over. Secondo alcune anticipazioni circolate online, Federico sarebbe arrivato “un po’ alticcio a un incontro a causa del vino”, tanto da essere “allontanato”. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage.it, la realtà sarebbe diversa da quanto si è letto nelle prime indiscrezioni.

Le voci sull’incontro tra Federico e Agnese, era veramente ubriaco?

La prima versione dei fatti è stata diffusa da Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni sul programma, che aveva parlato di un Federico piuttosto “brillo” durante un’esterna con Agnese De Pasquale. Tuttavia, Fanpage ha verificato l’accaduto attraverso fonti vicine alla trasmissione, chiarendo come si sono svolti realmente i fatti.

Federico avrebbe dovuto trascorrere l’aperitivo con Francesca, una delle nuove Dame, per poi proseguire la serata con Agnese. Dopo essersi trovato bene con Francesca, ha prolungato la permanenza con lei, arrivando più tardi da Agnese. Quest’ultima, una volta raggiunta in albergo, gli ha fatto notare che sembrava avere bevuto. Lui, però, ha specificato:

“Di essere astemio, di aver consumato solo due calici e, quindi, di avere la nausea per questo motivo”.

L’incontro si è quindi concluso con un semplice saluto tra i due, senza particolari tensioni o episodi eclatanti.

Nessuna espulsione dal programma

Le fonti citate da Fanpage smentiscono categoricamente che Mastrostefano sia stato mandato via o che l’esterna sia stata interrotta bruscamente. Anche Francesca, presente in studio durante la registrazione, ha confermato che Federico non era affatto ubriaco. Probabilmente, Agnese è rimasta delusa dal fatto che tra loro non si sia creata alcuna intimità durante l’incontro e ha quindi interpretato male la situazione.