Federico Massaro dovrebbe essere il nuovo concorrente nip pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello durante la puntata in onda lunedì 4 dicembre 2023. Lo scoop è stato riportato dai nostri amic* di Twitter.

E’ stata la nostra amatissima Iperborea a condividere il nome del possibile nuovo concorrente del Grande Fratello: si tratterebbe del modello Federico Massaro che, attualmente, vivrebbe in Corea del Sud:

Lui dovrebbe essere il concorrente nip che entrerà a breve e di cui ha accennato anche Alfonso nel box quando ha parlato di qualcuno legato a Seoul, speriamo che non sia un comodino, anche se l’idea che dà è quella, sicuro comunque sarà coinvolto in qualche ship.

lui dovrebbe essere il concorrente nip che entrerà a breve e di cui ha accennato anche alfonso nel box quando ha parlato di qualcuno legato a seoul, speriamo che non sia un comodino, anche se l’idea che dà è quella, sicuro comunque sarà coinvolto in qualche ship pic.twitter.com/EuBOz3xxlf



Proprio Signorini, tramite il box delle domande, aveva anticipato che il nuovo “bono” nip dovrebbe arrivare proprio da Seul.

Si tratterà di lui? L’indiscrezione è stata riportata pure da MondoTV24:

Le new entry al Grande Fratello non si esauriranno solo sabato 2 dicembre con gli ingressi di Greta Rossetti e Rosanna Fratello, continueranno anche lunedì 4 dicembre con l’ingresso di due Nip. Uno dei due dovrebbe essere l’ex di uno dei concorrenti, l’altro invece si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138mila follower, al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti.