L’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Federico Massaro, ha certamente contribuito a modificare gli equilibri, attirando al tempo stesso l’attenzione di alcune inquiline. Tra queste anche Greta Rossetti, nonostante lui sembrerebbe più interessato alla conoscenza di Anita Olivieri. Nonostante questo, Federico ha destinato il suo bacio proprio all’ex di Mirko.

Tra le ammiratrici di Federico, new entry del Grande Fratello, Greta sembra aver dedicato diverse attenzioni al bel modello. Durante un suo allenamento, la Rossetti si è lasciata andare ad un complimento. Come ha reagito Federico?

Dopo aver osservato con attenzione l’allenamento in giardino del suo inquilino, Greta ha esclamato:

Federico ha replicato con un serafico “Eh”, ed a quel punto Greta è intervenuta ancora: “Devi dire ‘grazie’ in teoria”. A quel punto il modello, voltandosi verso di lei, le ha prima mandato un bacio con la mano, poi si è avvicinato e l’ha baciata sulla guancia, sotto lo sguardo di Letizia che ha immortalato il momento con una foto.

Tuttavia, il reale interesse di Federico sarebbe per Anita, come ha confidato a Vittorio:

E dopo aver saputo da Vittorio che Anita non sarebbe del tutto libera ha aggiunto:

È proprio quello che penso, secondo me lei non ha il cuore completamente libero. Quindi ti si avvicina, ma dopo si blocca. A me questa cosa…So già che se mi avvicino ad Anita ci rimango sotto.