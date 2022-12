Federico Fashion Style sta con un uomo? Il celebre parrucchiere e volto televisivo di recente ha vissuto la rottura inaspettata dalla sua compagna Letizia Porcu. L’uomo ha dedicato varie Stories alla vicenda, mostrandosi anche in lacrime ma non per la sua ex, bensì per la figlia che hanno avuto insieme. Dopo la rottura, ovviamente, in tanti avrebbero insinuato una presunta relazione tra Federico Lauri e un uomo, ma qual è la verità?

Federico Fashion Style sta con un uomo? Lauri replica

A parlare è stato direttamente Federico Fashion Style, il quale è intervenuto in una intervista rilasciata nell’ultimo numero del settimanale Nuovo. Lauri ha parlato della recente rottura svelando di stare soffrendo molto ed ha risposto alle voci relative ad una sua presunta relazione con un uomo:

Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio.

Lauri ha quindi negato di stare con qualcuno dopo la fine della sua relazione con Letizia:

In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla.

Ma perchè allora girerebbero da tempo sempre le medesime voci circa una sua presunta relazione con un uomo? Lo stesso parrucchiere ha confidato che quello della presunta omosessualità sarebbe un argomento ricorrente, aggiungendo: