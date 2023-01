Federico Fashion Style è intervenuto dopo il coming out a Verissimo ed ha replicato attraverso Instagram alle critiche degli haters. Federico Lauri – questo il suo vero nome – ha deciso di raccontarsi a cuore aperto ma ha successivamente dovuto anche fronteggiare le dure critiche da parte dei tanti odiatori della rete.

Federico Fashion Style dopo Verissimo fa chiarezza

Federico Fashion Style ha ribadito di aver detto tutta la verità alla famiglia ed alla ex compagna Letizia Porcu tre anni anni, sebbene quest’ultima abbia accettato di continuare a vivere con lui prima di voltare pagina e rifarsi una vita con un altro uomo. Ecco le parole del celebre parrucchiere dei vip (video completo in apertura):

Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia, quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto e non ho fatto nulla di male.

Federico ha poi precisato di essere stato costretto a fare un coming out pubblico:

Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed erano condiscendenti al fatto tanto da restare comunque a casa con me, quindi, giudicate voi. Sono stato costretto a dirlo proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. La vita va avanti, the show must go on, non ho nulla da aggiungere su parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida.

Federico Fashion Style ha poi voluto fare chiarezza anche sul cachet avuto per l’intervista a Verissimo: